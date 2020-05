Città metropolitana, Lega: “Lo stadio a Campi? E’ un’opportunità per tutti”

FIRENZE – “Lo Stadio a Campi è un’opportunità per tutti. Non sarebbe soltanto un’ottima opportunità per il nostro territorio, ma una soluzione ottimale per tutti”. Non ha dubbi Filippo La Grassa, consigliere metropolitano nella Lega per il Centrodestra in merito alla futura realizzazione del nuovo stadio della Fiorentina. ” Se si fosse solerti nel costruire […]

FIRENZE – “Lo Stadio a Campi è un’opportunità per tutti. Non sarebbe soltanto un’ottima opportunità per il nostro territorio, ma una soluzione ottimale per tutti”. Non ha dubbi Filippo La Grassa, consigliere metropolitano nella Lega per il Centrodestra in merito alla futura realizzazione del nuovo stadio della Fiorentina. ” Se si fosse solerti nel costruire i raccordi necessari, il nostro Comune sarebbe perfetto per ospitare questa opera e la nostra area si presterebbe notevolmente a trovare una soluzione innovativa e non gravata dai problemi logistici in città. Quando sento parlare di grande Firenze, rispondo che Campi Bisenzio ha una storia e una cultura autonoma della quale noi campigiani siamo fieri. Siamo capaci di offrire un’area di sviluppo, sostenibile e a vantaggio del decoro e della vivibilità della nostra città, ma molto conciliabile anche con le esigenze di Firenze”. “Sarebbe una grande opportunità per creare lavoro e sostenere l’economia campigiana, ma sarebbe anche una soluzione logistica ottimale per la Fiorentina, anche per il fatto che troppo spesso la Piana è stata vista solo come un territorio da sovraccaricare con opere che interessavano i bisogni del capoluogo, senza preoccuparsi anche degli interessi dei nostri cittadini. Io voglio tutelare i campigiani ed un’opera che può portare ricchezza e benessere al mio territorio non può essere pregiudizialmente accantonata. Lo stadio a Campi è a vantaggio di tutti, anche soprattutto e dei campigiani. E io sto dalla parte dei miei concittadini”.