Città metropolitana, Lega nel Centrodestra: “Far ripartire gli ambulanti”

FIRENZE – Il gruppo della Lega nel Centrodestra della Città metropolitana di Firenze ha partecipato “volentieri questa mattina alla manifestazione organizzata da Assidea in favore dei nostri ambulanti. Queste persone hanno il diritto di riaprire al pari di tutti, senza limitazioni. Guanti, mascherine e distanze di sicurezza dovrebbero essere misure soddisfacenti in ordine alla sicurezza. Non ci si può limitare a fare aprire solo la parte alimentare. Tutti quelli che vendono giocattoli, scarpe, abbigliamento o qualsiasi altra cosa hanno il diritto di essere tutelati”. Per i consiglieri metropolitani Alessandro Scipioni e Filippo La Grassa c’è poi “la necessità di non esigere i tributi non solo per i mesi di chiusura, ma anche per tutto quest’anno. Queste persone stanno cercando di tirare avanti in una situazione disperata. Gli ambulanti dei mercati portano in ogni angolo della nostra provincia, come nel capoluogo, una tradizione che fa assolutamente salvaguardata. Hanno bisogno di fatti e non di parola. Hanno diritto ad avere una data di riapertura certa”.