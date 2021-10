Città metropolitana, programmati nuovi interventi di riforestazione. Anche nella Piana

FIRENZE – Su proposta del vice-sindaco della Città metropolitana Brenda Barnini, il consiglio della Metrocittà Firenze ha approvato due delibere, una sul Dup-Documento unico di programmazione 2022-2024 e l’altra sul bilancio consolidato per l’esercizio 2020 del Gruppo di amministrazione pubblica della Metrocittà, che hanno avuto i voti favorevoli dei consiglieri della maggioranza Pd e Italia Viva.

Il Dup contiene 14 obiettivi strategici e operativi con cui si declinano le linee programmatiche di mandato 2019-2024 dell’ente: inseriti nel Piano triennale delle opere pubbliche tre nuovi interventi, finanziati dal Ministero della transizione ecologica, riguardanti la realizzazione di lavori di riforestazione nell’ambito del territorio della Città metropolitana Firenze. Si tratta del progetto denominato “Didattica nel verde” che ha per oggetto la piantumazione di piante forestali, postime forestale e arbusti nelle pertinenze di 10 istituti scolastici in diretta gestione alla Città metropolitana di Firenze dislocati nelle aree della Piana Fiorentina, Mugello, Alto Valdarno, Area Empolese per un importo di 490.000 euro; del progetto “Corridoio ecologico fra Arno e Piana Fiorentina” con la piantumazione di piante forestali, postime forestale e arbusti nelle aree delle Carpugnane, Mantignano e parco dei Renai dislocate rispettivamente nei Comuni di Calenzano, Firenze e Signa in ambito prossimo al sistema di interesse comunitario “Stagni della Piana Fiorentina”, per un importo di 500.000 euro; e del progetto “Valorizzazione ecologica di aree produttive” con la piantumazione di alberature in prossimità di zone industriali nei comuni di Empoli e Montelupo Fiorentino per un importo di 500.000 euro.

Per il Pd il capo gruppo Massimo Fratini ha sottolineato “l’importanza del Dup e della sua articolazione”, con un invito ai gruppi consiliari “ad approfondire per giungere entro la fine dell’anno ad osservazioni per l’aggiornamento del documento”. Le opposizioni hanno votato contro, esprimendo “perplessità sul piano assunzionale e sulla capacità di spesa dell’ente (Enrico Carpini per Territori beni comuni e Paolo Gandola per il Centrodestra)”.

Per quanto riguarda invece il bilancio consolidato 2020 del Gruppo Amministrazione Pubblica Città Metropolitana di Firenze, si è chiuso con un risultato economico positivo di 44.280.316 euro: “Si evidenzia un miglioramento rispetto al bilancio consolidato 2019 di 13.548.487 euro. Il patrimonio netto di 610.489.937 euro segna un aumento di 44.060.239 euro rispetto al bilancio consolidato 2019. Gli organismi partecipati che rientrano nell’area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica sono Florence Multimedia srl, in quanto totalmente partecipata dalla Città Metropolitana (operativo il passaggio a Silfi); Silfi spa, società in house; Società Consortile Energia Toscana Cet scrl; Associazione Mus.e, in quanto affidataria diretta di servizi da parte dell’Ente; Associazione Polimoda”.