Città Visibili, una cena per aiutare il popolo Saharawi e i lavoratori della Gkn

CAMPI BISENZIO – Una cena che si pone un duplice obiettivo: è quella organizzata da Città Visibili per questa sera, giovedì 15 luglio, a Sant’Angelo a Lecore. Città Visibili, infatti, è impegnata dal 2016 nella difesa dei diritti umani e civili e non ha mai cessato il proprio impegno solidale per il Popolo Saharawi insieme alla Rete Saharawi e ai movimenti di solidarietà internazionali. Così stasera, a partire dalle 20, in via Berlinguer a Sant’Angelo a Lecore, grazie alla collaborazione del circolo Arci di Sant’Angelo e del gruppo Gips, é stata organizzata un’iniziativa sociale e ricreativa destinata alla raccolta fondi per i progetti di solidarietà e l’accoglienza estiva alternativa per i piccoli ambasciatori di pace, i quali a causa del Covid non possono passare le vacanze estive nei Comuni gemellati e che da oltre 20 anni li hanno accolti grazie all’impegno delle tante associazioni toscane. “Se non avete prenotato per la cena – spiegano gli organizzatori – potrete comunque assistere allo spettacolo di danze arabe e spagnole di Al Qantara in onore alla cultura popolare alla quale appartiene anche al popolo Saharawi”. Saranno presenti la rappresentante della RASD in Italia, Fatima Manfud, l’assessore regionale Serena Spinelli, il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, il sindaco di Calenzano, Riccardo Prestini, il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, e il presidente provinciale Arci, Jacopo Forconi. “Si ringraziano gli oltre 130 partecipanti alla cena: grazie alla loro generosità potremo finanziare i progetti del movimento di solidarietà Saharawi. Città Visibili, infine, è da sempre vicina alle problematiche della propria comunità e durante la serata sarà effettuata una sottoscrizione a premi per sostenere il presidio dei lavoratori della Gkn, condividendo questo impegno con altri Circoli Arci del territorio provinciale”.