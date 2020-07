Cittadini al servizio del territorio: “aggeggioni” al lavoro a San Donnino “per il bene della comunità”

CAMPI BISENZIO – Cittadini al servizio del territorio. Nella cura di ciò che è di tutti e per il bene della comunità. E’ questo lo spirito con cui un gruppo di cittadini, volontariamente, hanno iniziato a lavorare in questi giorni per la “rigenerazione” del giardino Martelli a San Donnino. Cittadini guidati da tre “aggeggioni” (Carolina Pugi, Inga Bolognesi e Niccolò Fallani), che fanno appunto capo all’Emporio solidale “Fai da noi – L’aggeggione” e che hanno stipulato un patto di collaborazione con il Comune di Campi, previsto dal regolamento dei beni comuni, stipulato nel novembre scorso in consiglio comunale. In pratica, suddividendo il lavoro in due fasi, fra luglio e settembre, “ci prenderemo a cuore – spiegano – il giardino, di quello che è un bene comune, ovvero di tutti. Lo faremo per dare alla comunità, in questo caso di San Donnino, un luogo che sia solidale, accogliente, vivo, un luogo di tutti e per dare un messaggio forte e chiaro che è quello del senso civico”. In che modo? Ora, nel mese di luglio, si occuperanno delle panchine che saranno risistemate e riverniciate e sopra le quali saranno trascritti alcuni articoli della Costituzione, proprio per far capire a chi si siederà lì che quelle panchine sono un bene di tutti. A settembre, invece, completeranno l’opera ridipingendo i muretti, il cancello, i cestini per rendere la zona più gradevole all’occhio. “Per fare comunità ma anche per fare in modo che la comunità abbia cura di quello che è di tutti”.