Cittadini e istituzioni più vicine grazie alle “Botteghe della salute”: a Lastra a Signa presso il Centro sociale

LASTRA A SIGNA – Cittadini e istituzioni sono più vicini. Come dimostra anche l’ultima iniziativa voluta dalla Regione e rilanciata dal sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, sulla propria pagina Facebook: “Da alcuni mesi sul nostro territorio è attivo il progetto “Botteghe della salute” voluto dalla Regione in collaborazione con Anci per rendere più accessibile la rete dei servizi pubblici ai cittadini”.

“Presso il nostro Centro sociale in via Togliatti – conclude il sindaco – è aperto uno sportello al quale i cittadini possono rivolgersi per alcuni servizi: attivazione di Spid, consultazione fascicolo sanitario, servizio Cup, prenotazione tamponi e vaccini e così via dicendo. Segnalo inoltre che lo sportello offre supporto nel procedimento di riattivazione del Green Pass. Gli appuntamenti sono su prenotazione al numero di telefono 055-3270115, lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, il martedì e il giovedì dalle 14 alle 18”.