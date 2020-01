CiviCa. Concorso letterario: la chiusura alla fine di febbraio

CALENZANO – C’è tempo fino al 28 febbraio per partecipare al primo premio letterario di CiviCa, promosso dal Comune e dall’associazione Amici di CiviCa, suddiviso in due sezioni, poesia e racconto breve. Gli elaborati dovranno essere inediti e redatti da cittadini maggiorenni residenti in Italia. Per ogni iscrizione, di 10 euro, si potranno presentare tre poesie o un racconto breve di non più di 10mila battute. I primi tre classificati riceveranno un premio in denaro, mentre ai primi dieci sarà consegnato un attestato.