CiviCa: dal 22 febbraio riprendono gli appuntamenti

CALENZANO Dal 22 febbraio tornano gli appuntamenti in presenza alla biblioteca CiviCa dopo la sospensione nell’inverno a causa della crescita della curva pandemica.

“Finalmente possiamo tornare a popolare la nostra biblioteca di spunti culturali e persone – ha detto l’assessore alla cultura Irene Padovani -, non solo per i servizi, che non si sono mai fermati, anzi che sono stati ampliati nell’orario. Possiamo tornare a farla vivere anche con letture, conferenze e molto altro, come i nostri utenti sono abituati a fare. È come un risveglio, che ci fa ben sperare per il futuro”.

Il primo evento sarà martedì 22 febbraio alle 21, con il secondo appuntamento del ciclo di incontri “Eccomi! Racconti, poesie, sogni e canzoni”, a cura di Letizia Fuochi. Il titolo della serata sarà “Brucio dunque sono!”. Si parlerà di due poetesse, una scrittrice e una sciamana, ossia Marina Cvetaeva, Anna Achmatova, Jeanette Winterson e Chavela Vargas. Prenotazione obbligatoria al n. 055/8833421

Gli altri due appuntamenti sono organizzati dagli Amici di Civica. Mercoledì 23 febbraio alle 17, si ritroverà il circolo di lettura sul libro “La tentazione di essere felici” di Lorenzo Marone. Giovedì 24 febbraio alle 17, si terrà la conferenza di storia dell’arte a cura di Marzia Garuti “L’arte sotto le dittature. L’Italia e il Fascismo”.