CiviCa, una biblioteca in crescita che lancia il Reading Challenge

CALENZANO – La Biblioteca CiviCa cresce nei numeri dei prestiti e in quelli dei lettori e proprio a loro per il 2025 la struttura culturale ha deciso di mettere in campo una serie di progetti coinvolgenti e non solo il Festival della poesia, ma anche la novità del Reading Challenge oltre al premio nazionale letterario di CiviCa una conferma delle ultime edizioni. Per i dieci anni della struttura quindi gli appuntamenti con i lettori saranno molti.

“Nell’ultimo anno in biblioteca si contano 6.000 presenze in più – commenta la vicesindaca con delega alla Cultura,Martina Banchelli – e i prestiti bibliotecari sono aumentati del 20 per cento, che sono dati rilevanti. Confidiamo di poter consolidare questi numeri e attrarre nuovi lettori, anche fra i più piccoli, attraverso attività di sensibilizzazione alla lettura a partire dai nidi e scuole d’infanzia. CiviCa può rafforzare ancora di più il suo ruolo, diventando il nodo centrale di una rete con le altre istituzioni e diventare promotrice di benessere per la cittadinanza: l’attività culturale non è infatti semplice intrattenimento, ma si dimostra un importante strumento in grado di contribuire alla buona salute della comunità.

Il 2024 di CiviCa si è chiuso con il segno positivo, registrando un’alta l’affluenza, sia per motivi di studio che per le tante iniziative organizzate in biblioteca. L’anno appena passato ha visto oltre 30.000 prestiti, 260 eventi e più di 80.000 presenze. Un incremento rispetto al 2023, che aveva registrato circa 25mila prestiti, 218 eventi e 74mila accessi.

Il progetto scuola per l’anno scolastico 2023/2024, con la collaborazione dell’Istituto comprensivo, ha registrato la partecipazione di 66 classi per un totale di 1590 alunni e alunne che, oltre ad aver assistito a un evento di promozione alla lettura e alla cultura, hanno usufruito del prestito librario. Nell’ambito del concorso “Un’estate tutta da leggere”, giunto alla 14esima edizione, sono state 85 le recensioni arrivate a Calenzano su un totale di oltre 400, con 6 partecipanti arrivati alla finale.

“CiviCa quest’anno compie 10 anni e da 10 anni è una realtà fertile di cultura, di incontro e partecipazione, dove il dialogo interculturale e il rispetto delle diversità sono e saranno sempre più incoraggiati. – dice la vicedindaca Banchelli – Le iniziative in programma a CiviCa nel corso del 2025 continueranno a stimolare alla creatività, al pensiero, alla conoscenza, alla vita sociale e relazionale. Colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale che si spende quotidianamente per la nostra biblioteca, insieme a tutte le associazioni, prima fra tutte ‘Amici di CiviCa’, che la arricchiscono con le proprie iniziative, dandole un’importante visibilità sul territorio”.

Nel 2025 dunque ci si prepara a una ricorrenza importante, il decimo compleanno di CiviCa, che sarà festeggiato all’insegna della cultura, con iniziative ed eventi nei primi giorni di maggio. Tra le manifestazioni da segnare ci sono la seconda edizione di Verso libero, festival della poesia ad aprile e gli incontri con gli autori di Calenzano dei lettori. Tra i progetti anche il progetto “Biblioteca per tutti i sensi” e l’interpretariato LIS (Lingua dei segni italiana) con cui si dà la possibilità alle persone sorde di partecipare a eventi della biblioteca e la traduzione in simboli per la rete toscana delle Biblioteche Inbook di cui CiviCa fa parte.

“Anche il 2025 – commenta la responsabile del Servizio biblioteca Francesca Meoli – sarà per CiviCa un anno ricco di eventi e iniziative mirate a portare a Calenzano bellezza e cultura ad alto livello senza tralasciare naturalmente l’erogazione dei servizi essenziali e specifici tipici di una biblioteca di un ente locale. Ci rende molto orgogliosi vedere come già nelle prime settimane del nuovo anno sia stato registrato il tutto esaurito in termini di affluenza e partecipazione confermandoci quanto la nostra biblioteca sia un punto di riferimento per cittadini e cittadine di Calenzano e dei comuni limitrofi”.

Per continuare a migliorare i propri servizi, CiviCa chiede anche l’opinione degli utenti: fino al 31 gennaio si può compilare un questionario di valutazione on line in forma anonima che si trova al link: https://lc.cx/5VdaAc