Clap, “fabbrica dell’esperienza” uno spazio aperto per famiglie e bambini

CALENZANO – Gioco, invenzione, stimoli alla curiosità, alla ricerca e all’avventura, una vera “fabbrica dell’esperienza”: è Clap, uno spazio aperto per le famiglie e per i bambini da 3 a 11 anni. Clap insieme a Clip (il nido d’infanzia) fa parte di un progetto sperimentale della Cooperativa sociale Convoi che mette a disposizione servizi per l’infanzia con sentieri di apprendimento innovativi.

La sede è in via Firenze 14 e ha due ingressi: quello per Clap e quello per Clip.

Mentre Clip è il nido d’infanzia per bambini dai 12 i 36 mesi (iscrizioni:

055.8876244), Clap è lo spazio aperto ad altre attività complementari e si fonda su tre principi fondamentali: l’esperienza sensoriale, manuale, ideativa come stimolo alla conoscenza; la relazione come strumento di condivisione delle emozioni e la semplicità di un percorso slegato dall’età e dal contesto culturale di provenienza.

Clap è un luogo dove, i bambini guidati da operatori, educatori ed esperti qualificati, possono trovare occasioni di sviluppo della propria creatività, trovare gli stimoli necessari alla propria crescita attraverso l’innovazione, la tecnologia, la cultura, la didattica, la scienza e le arti.

All’interno di Clap crescono le occasioni per i bambini e le famiglie da quelle più classiche e tradizionali ad altre innovative: Post-Scuola, proposte scolastiche, feste e compleanni, Clap by Night, workshop e laboratori, campus del divertimento, mattina in famiglia, english.time e Clap Therapy.

Il Post-Scuola (iscrizioni sempre aperte) è un servizio educativo pomeridiano per bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria del territorio (età dai 3 ai 11 anni) con attività ludico-ricreative: arte, gioco, costruzioni, proiezioni, storytelling, scienza, natura. Si svolge tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19. È previsto anche il servizio di accompagnamento con il pulmino comunale dei bambini da scuola a Clap.

Le Proposte Scolastiche spaziano da percorsi guidati e laboratori per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. I bambini possono partecipare ad attività pensate per favorire il coinvolgimento in un’ottica stimolante e interattiva, incentrate sulla progettazione, sull’arte, sull’ingegno.

A Clap si possono organizzare anche feste di gruppo e compleanni. La spazio, completamente arredato, viene messo a disposizione con la presenza di animatori in grado di offrire attività adeguate all’età dei partecipanti. (Prenotazioni per la scelta del giorno e dell’orario al numero: 3282166696).

E per chi preferisce le feste di sera, Clap si trasforma in “by night”

aprendo dalle 19.30 alle 22.30 ogni due venerdì al mese. Si creano occasioni di divertimento con serate per bambini tra pizza, pop corn e disco.

Oltre ai “classici” workshop e laboratori aperti ai soli bambini o con gli amici o con i genitori (laboratorio di pittura, Festa di carnevale, laboratorio di robotica, teatro delle ombre, letture animate), vengono proposte anche singole giornate e settimane di campus all’insegna del divertimento, della scoperta e della sperimentazioni, durante le festività, i periodi estivi o le vacanze invernali o primaverili. Si chiamano: Campus Invernali, Campus in Fiore e Campus Estivi).

Per i bambini da zero a tre anni e le loro famiglie (genitori, nonni, baby sitter) c’è anche Clap Mattina in Famiglia un format innovativo, uno spazio gioco con stimolanti attività, lettura di libri, giochi di movimento e momenti di socializzazione. Le attività si svolgono il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12, è preferibile il martedì per bambini di 0-12 mesi e il giovedì per bambini di 1-3 anni. (Solo su prenotazioni scrivere a: [email protected]

Sempre al passo con i tempi Clap propone anche English Time un laboratorio di inglese per bambini a partire dai 3 anni per imparare l’inglese in modo divertente, grazie ad una didattica originale e un mix di giochi. (su richiesta anche altre lingue)

Non manca Clap Therapy mettendo a disposizione un pull di professioni per valutazioni psicologiche, consulenze genitoriali, consulenze psicologiche e psicoterapeutiche, logopedia, neuropsicomotricità. Per bambini, adolescenti e fagmiglie (Clap Therapy: costi accessibili con agevolazioni. Per informazioni telefonare : 3664773975 ).

Clap apre anche ad accessi singoli. Il genitore che cerca uno luogo educativo, sicuro, protetto per alcune ore o per un giorno lo può trovare nello spazio di via Firenze 14.

Per informazioni telefoniche (orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 15,30 alle ore 19), tel. 3282166696, [email protected] www.clipclap.org. E seguiteci su FB clap La fabbrica dell’esperienza

Ma Clap La Fabbrica dell’esperienza- è aperto quotidianamente per le visite e le prenotazioni.