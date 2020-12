Cloe Romagnoli, la giovane attrice sestese protagonista di Whatsanna su DeaKids

SESTO FIORENTINO – Cosa succede se una adolescente decide di affittare la sua spaziosa camera da letto pensando di realizzare un’impresa che possa portarle grande profitto? Anna non lo sa, ma lo scoprirà presto e gli spettatori possono appassionarsi alle vicende della ragazzina e dei suoi strani amici seguendo le avventure su DeaKids. La serie tv, iniziata dal 30 novembre scorso, Whatsanna, è interpretata da una giovane attrice sestese: Cloe Romagnoli. Nonostante la giovane età. 14 anni e poco più, (è nata il 31 agosto 2006) Cloe Romagnoli ha già un curriculum di tutto rispetto. Solare e sorridente, Cloe ama recitare fin da quando per caso ha iniziato dieci anni fa.

“E’ successo a Firenze mentre passeggiavo con mia nonna, quando due agenti che si occupano di casting mi hanno visto e hanno chiesto alla nonna se volevo fare un provino. E così in accordo con mia mamma, mi sono presentata: era per una parte nella serie tv Un passo dal cielo”.

Cosa ricordi di quella prima esperienza?

Mi hanno fatto recitare una scena della serie tv. E’ andata bene e mi hanno preso. Di quella esperienza mi ricordo il divertimento. Mi sono accorta che mi era piaciuto molto recitare. Mi sono trasferita per un mese e l’esperienza è stata bellissima oltremodo mi sono trovata bene con tutto il cast.

Cloe Romagnoli dopo quella prima esperienza tv, viene scelta per La donna velata e Una pallottola nel cuore, la serie con Gigi Proietti che però, dice Cloe, “non ho mai incontrato sul set”. E poi gira ancora La befana viene di notte, Maltese il romanzo del commissario, Braccialetti rossi, solo per citarne alcuni. Lavora anche al cinema, ma poi torna alla tv con la sit com “New School” nel 2017 e adesso con il cast proveniente per gran parte, da quella esperienza recita in “Whatsanna”.

C’è qualcosa in comune tra Cloe e Anna di Whatsanna?

Lei è più piccola di me, ha 12-13 anni, la si può definire un maschiaccio e ha molti più amici che amiche. Sì, un poco mi somiglia.

E’ stato facile o difficile interpretare Anna?

L’impegno è stato quello di cercare di esagerare nella recitazione per rendere ancora di più divertente il personaggio. Il sogno di Cloe è di continuare a recitare, ma intanto continua a studiare. “Studio lingue al Calamandrei – dice Cloe – e le materie che mi piacciono di più sono proprio le lingue, un pò meno la matematica. Credo che studiare lingue sia importante per continuare a fare l’attrice. Per me recitare è un’emozione continua e mi piace interpretare personaggi diversi, in questo modo mi estraneo dal mondo. Studiare le battute di un copione per me non è un problema anche se poi mi viene chiesto di essere il più spontanea possibile.

In quale serie tv o film vorresti recitare?

Mi piacerebbe tanto recitare in un horror o un film d’avventura.

E se i sogni sono desideri che si avverano, Cloe Romagnoli è già sulla buona strada.