Club del Giallo consigli di lettura e di scrittura ai tempi di Covid-19

SESTO FIORENTINO – Leggere è una delle attività che possiamo fare in questo periodo in cui dobbiamo stare a casa per l’emergenza sanitaria. Se siamo indecisi su cosa leggere, la rete propone una serie di libri consigliati da autori e lettori, in campo sono scese anche le biblioteche, come ha fatto la struttura di Doccia, ma per gli appassionati di libri gialli e polizieschi il Club del Giallo in questo periodo ha due proposte: una per i lettori e una per gli aspiranti scrittori. Per i primi ogni mercoledì su Radio Geronimo in diretta Facebook (anche sulla pagina del Club del Giallo) il Club propone una selezione di libri da leggere. Questa settimana: “La giostra dei criceti” di Antonio Manzini, “I giorni del giudizio” di Giampaolo Simi, “Delitti senza castogo” di Loriano Macchiavelli, per citarne solo alcuni e poi qualche consiglio sulle serie tv da seguire.

L’altra informazione riguarda gli aspiranti scrittori: il Club informa che è stata posticipata la data di scadenza del concorso Giallo Fiorentino dedicato a Luca Bandini. La scadenza ora è il 30 settembre e il tema è lo sport.