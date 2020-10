CNA della Piana “Sesto Riparte è un altro click day, una lotta contro il tempo”

SESTO FIORENTINO – Una lotta contro il tempo: così Cna della Piana definisce il progetto Sesto Riparte, contributo stabilito dall Comune di Sesto Fiorentino per quelle attività di commercio di vicinato e servizi alla persona “costrette – spiega Cna della Piana – alla chiusura dai decreti del Governo in materia di sicurezza epidemiologica nei mesi di marzo aprile […]

SESTO FIORENTINO – Una lotta contro il tempo: così Cna della Piana definisce il progetto Sesto Riparte, contributo stabilito dall Comune di Sesto Fiorentino per quelle attività di commercio di vicinato e servizi alla persona “costrette – spiega Cna della Piana – alla chiusura dai decreti del Governo in materia di sicurezza epidemiologica nei mesi di marzo aprile e maggio”.

“Un’iniziativa da elogiare, – prosegue la nota della Cna – sia perché per il momento unica all’interna della Città Metropolitana, sia per l’importo messo a disposizione che per la tempestività dell’operazione”. Ma qualcosa, secondo l’associazione degli artigiani, non funziona e rischia di dare il via ad una “lotta contro il tempo”

“Anche il Comune di Sesto Fiorentino è caduto sulla modalità di presentazione della domanda. Un altro click day che ha avuto inizio alla mezzanotte del 18 ottobre – commenta Marcello Gori, presidente CNA Piana Fiorentina – Quindi, visto che ‘chi prima arriva meglio alloggia’, commercianti e artigiani di Sesto Fiorentino per essere sicuri di rientrare tra le 333 imprese che saranno ammesse al contributo si sono dovuti preparare ad una lotta contro il tempo”.

“Non sarebbe stato meglio dividere l’importo tra i richiedenti? – si chiede Gori – Certamente un contributo più basso, ma per tutti coloro che ne hanno diritto. E per continuare in una lotta alla burocrazia che è solo di facciata, anche in questo caso sono stati richiesti agli imprenditori dati che l’Ente conosce benissimo come Scia e licenza”.