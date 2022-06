Cna: “Lavori stradali in via Einstein, il Comune di Campi Bisenzio ci ricasca: ancora una volta di giorno…”

CAMPI BISENZIO – “Il Comune di Campi Bisenzio dà ancora una volta prova di scarsa attenzione per le esigenze di cittadini e imprese e ricasca nelle cattive abitudini inaugurate a novembre 2021 con i lavori per la rotonda tra via Saliscendi, viale Allende e viale Paolieri e felicemente interrotti a aprile 2022 con quelli sulla rotonda tra via Paolieri […]

CAMPI BISENZIO – “Il Comune di Campi Bisenzio dà ancora una volta prova di scarsa attenzione per le esigenze di cittadini e imprese e ricasca nelle cattive abitudini inaugurate a novembre 2021 con i lavori per la rotonda tra via Saliscendi, viale Allende e viale Paolieri e felicemente interrotti a aprile 2022 con quelli sulla rotonda tra via Paolieri e via Allende. Come a novembre, infatti, l’amministrazione comunale ha scelto di effettuarli di giorno e non di notte come avvenuto ad aprile, con tutte le ripercussioni del caso: viabilità in tilt e disagi crescenti”: si esprime così Paolo Conti, presidente di Cna della Piana fiorentina sui lavori di ripristino della sede stradale che hanno richiesto un senso unico alternato, a mezzo impianto semaforico, in via Einstein, per un tratto di 400 metri, partendo dalla rotatoria con il viale Allende.

“Improponibile proseguire in questo modo fino al 28 luglio, data limite per l’esecuzione dei lavori. Inaccettabile che ancora una volta il Comune non abbia scelto di effettuarli con logica, ovvero di notte, consentendo un più agevole svolgimento della vita economica e sociale dei propri concittadini e non solo, viste le ripercussioni sull’intero territorio della Piana in cui, è bene ricordarlo, si produce gran parte del Pil della Toscana”, conclude Conti.

(Nelle foto inviate dalla stessa Cna la viabilità e i cantieri alle 7.30 di questa mattina)