Cna Piana “Bene i posti auto in via San Morese, ora pensiamo alla riqualificazione”

SESTO FIORENTINO – “Siamo lieti che i lavori per la realizzazione di posti auto in via San Morese siano stati non solo finalmente approvati, ma anche in corso di esecuzione. Un segnale di attenzione per le esigenze delle imprese della relativa zona industriale e un esempio di proficua collaborazione tra sistema economico imprenditoriale e pubblica amministrazione”. Lo afferma, in una nota, Paolo Conti, presidente di CNA Piana Fiorentina, sui posti auto che l’amministrazione comunale ha deciso di realizzare, su proposta dell’associazione, per le imprese e i loro dipendenti.

Conti auspica e si dice certo del prosieguo della collaborazione con l’amministrazione anche su richieste avanzate dall’associazione per la riqualificazione di altre aree e su problematiche che ancora insistono sulla zona artigianale di San Morese.