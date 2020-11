CNA. Piccole imprese: nessun ristoro per colpa del codice Ateco “sbagliato”

SESTO FIORENTINO – “Ristori uno, bis e ter, ma la sostanza non cambia: sono ancora troppe le imprese escluse dai sostegni. La colpa? Avere un codice Ateco ‘sbagliato’, – dice il presidente i CNA Piana Fiorentina Marcello Gori – uno di quelli che il Governo ha mancato di inserire nella lista che dà accesso ai contributi a fondo perduto, come se esistesse una filiera non colpita dalla pandemia, Grande Distribuzione Organizzata e Commercio online a parte”. Da qui parte la campagna media “Colpevole di Ateco sbagliato” per sostenere il pressing che l’associazione sta facendo sul Governo affinché gli aiuti siano concessi ad ogni tipologia di impresa, in base alla perdita di fatturato.

A mettere la faccia nella campagna sono direttamente gli imprenditori, in rappresentanza di tutti i loro colleghi tra cui un imprenditore della Piana Fiorentina: Simone Marradi, codice Ateco 960120, titolare di una lavanderia a Sesto Fiorentino che, lavorando con alberghi, ha perso il 50% di fatturato.

Un’attività che ha già portato risultati. “Siamo riusciti a far inserire nei decreti tante altre categorie come lavanderie industriali, fotografi, pizzerie a taglio, rosticcerie in prima battuta escluse, ma tante ne mancano ancora – spiega Gori – Abbiamo già presentato un emendamento per ricomprendervi un cospicuo raggruppamento di attività da supportare senza ulteriore indugio, tale da includere, in primis, le tintolavanderie non industriali, le imprese operanti nel trasporto merci, specie quello legato al settore della ristorazione, gli impianti e le imprese di pulizie legati ai settori oggetto di espresse limitazioni di carattere amministrativo, l’ampio settore dell’artigianato artistico legato a fiere, mercati e al turismo. Fermo restando che la scelta più opportuna, che chiediamo da giorni, è quella di una concessione del fondo perduto per ogni impresa, da concedersi in base alla diminuzione di fatturato, uscendo dalla logica dei codici Ateco”. La campagna è condivisibile anche sui social con l’#atecosbagliato.