Cna, “prevedibile entrare in zona rossa, ma per le aziende ci saranno ulteriori problemi”

CAMPI BISENZIO – “Era purtroppo prevedibile che arrivassimo a questo punto, visto l’incremento del numero dei contagi – spiega Luca Tonini, presidente di CNA Toscana, in merito alla notizia che vede la Toscana entrare tra le regioni in zona rossa. – Per le aziende significa avere ulteriori problemi, all’interno di una situazione già complicata. Dobbiamo capire […]

CAMPI BISENZIO – “Era purtroppo prevedibile che arrivassimo a questo punto, visto l’incremento del numero dei contagi – spiega Luca Tonini, presidente di CNA Toscana, in merito alla notizia che vede la Toscana entrare tra le regioni in zona rossa. – Per le aziende significa avere ulteriori problemi, all’interno di una situazione già complicata. Dobbiamo capire adesso se i ristori andranno avanti, ed eventualmente per chi. Oggi come CNA Nazionale abbiamo lavorato ad un documento per chiedere di sostenere ulteriormente le imprese e di fare valutazioni non solo sui codici Ateco, ma sull’effettivo calo percentuale del fatturato, rispetto all’anno precedente”.