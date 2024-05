Coalizione Civica Progressista Carovani Sindaco: “sulla sicurezza recuperare aree abbandonate e ampliare la rete di telecamere”

CALENZANO – “il contrasto all’illegalità e il miglioramento della sicurezza urbana sono obiettivi fondamentali per qualsiasi comunità. Sono questi temi di grande preoccupazione per i cittadini, soprattutto per i soggetti più fragili”. E’ uno dei punti programmatici della Coalizione Civica Progressista a sostegno della candidatura a Sindaco di Calenzano di Giuseppe Carovani. “Il ripetersi, purtroppo, […]

CALENZANO – “il contrasto all’illegalità e il miglioramento della sicurezza urbana sono obiettivi fondamentali per qualsiasi comunità. Sono questi temi di grande preoccupazione per i cittadini, soprattutto per i soggetti più fragili”. E’ uno dei punti programmatici della Coalizione Civica Progressista a sostegno della candidatura a Sindaco di Calenzano di Giuseppe Carovani.

“Il ripetersi, purtroppo, di episodi di danni e furti ad auto ed abitazioni – sostiene la Coalizione che sostiene Carovani sindaco – hanno sicuramente inciso sulla percezione di sicurezza da parte delle persone. Episodi che possono essere più o meno gravi ma che creano più di un disagio ai cittadini interessati e che non devono essere banalizzati. In una società democratica, comunque, questi obiettivi devono essere perseguiti attraverso strumenti e politiche basate su una strategia integrata di prevenzione e contrasto, che vedano la collaborazione tra le diverse istituzioni, comprese quelle preposte alla tutela dell’ordine pubblico. Per questo, a nostro avviso e come abbiamo scritto nel titolo, sicurezza, contrasto all’illegalità e coesione sociale devono muoversi e avanzare insieme”.

Secondo la Coalizione Civica Progressista serve prevenzione “il contrasto – si legge nella nota – deve essere efficace e incisivo, implementando il controllo del territorio”. Per questo, sostiene la Coalizione è necessaria la riqualificazione urbana, “un importante strumento per il contrasto all’illegalità e il miglioramento della sicurezza. Un ambiente urbano degradato e abbandonato è più soggetto alla proliferazione di fenomeni di microcriminalità. Si deve pertanto puntare a rendere gli spazi urbani più vivibili e vissuti, più sicuri e accessibili a tutti”.

La partecipazione dei cittadini, – prosegue la Coalizione- tema su cui crediamo molto e che proponiamo di sviluppare nei prossimi anni, è essenziale per il successo di qualsiasi politica di contrasto all’illegalità e di miglioramento della sicurezza urbana. I cittadini devono essere coinvolti nella definizione delle politiche e delle strategie, e devono essere incoraggiati a collaborare con le istituzioni”.

Le proposte sulla sicurezza della Coalizione che sostiene Carovani sindaco sono: richiedere a Prefettura e Questura un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio, anche in orario serale e notturno, soprattutto nelle zone più a rischio. Chiedendo anche l’estensione dell’orario di servizio della caserma dei Carabinieri; prendere parte, in collaborazione con le altre strutture dello stato, all’azione di contrasto alla presenza delle organizzazioni mafiose sul territorio nella gestione di fenomeni criminali o nella prevenzione delle possibili infiltrazioni nel tessuto economico e produttivo del territorio; potenziare il corpo della Polizia Municipale ed estendere la collaborazione ed il coordinamento con le altre forze preposte; migliorare e ampliare la rete di telecamere di sorveglianza; recuperare le aree abbandonate, migliorando l’illuminazione pubblica, aumentando la presenza di spazi verdi; contrastare il disagio sociale e la marginalità, investendo nei servizi sociali e nelle politiche di inclusione; implementare la vita sociale e culturale della città, coinvolgendo i cittadini, soprattutto i giovani; promuovere la cultura della legalità, nelle scuole e tra cittadini, in collaborazione con associazioni e circoli.