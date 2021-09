Code per gli esami del sangue. La precisazione di Synlab

SESTO FIORENTINO – Dopo la segnalazione della signora Silvia sulla code di persone in attesa di esami del sangue alla sede provvisoria della Asl nei locali Synlab, Synlab precisa che “il servizio erogato presso gli spazi di Synlab di Sesto Fiorentino in via della Querciola 12 è in gestione per conto della Asl, nello spirito […]

SESTO FIORENTINO – Dopo la segnalazione della signora Silvia sulla code di persone in attesa di esami del sangue alla sede provvisoria della Asl nei locali Synlab, Synlab precisa che “il servizio erogato presso gli spazi di Synlab di Sesto Fiorentino in via della Querciola 12 è in gestione per conto della Asl, nello spirito di massima collaborazione con le istituzioni pubbliche; fin dall’avvio dell’accordo con Asl, è volontà di Synlab fornire il miglior servizio a livello territoriale e garantire la continuità delle prestazioni attualmente non usufruibili nel Centro Asl di via Gramsci. Synlab si impegna al massimo nel fornire un servizio di eccellenza, arginando il più possibile episodi di problematiche tecnico-informatiche, come quelle citate nell’articolo, indipendenti da Syblab”.