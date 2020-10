Codice giallo per temporali e vento

PIANA FIORENTINA – Codice giallo per il 6 e il 7 ottobre: la Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala l’allerta di vigilanza (codice giallo) per oggi e domani su tutto il territorio metropolitano, per rischi idrogeologico e idraulico nel reticolo minore, temporali forti e vento.Dalla serata sono previste piogge sparse e […]

PIANA FIORENTINA – Codice giallo per il 6 e il 7 ottobre: la Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala l’allerta di vigilanza (codice giallo) per oggi e domani su tutto il territorio metropolitano, per rischi idrogeologico e idraulico nel reticolo minore, temporali forti e vento.

Dalla serata sono previste piogge sparse e locali temporali. In occasione degli eventi più intensi potrebbero verificarsi situazioni potenzialmente pericolose, in particolare per l’attività all’aperto. Si raccomanda prudenza anche alla guida.