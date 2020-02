“Collage” un libro dal cuore solidale: il ricavato per sostenere le associazioni sociali

SESTO FIORENTINO – Quattordici autori locali si sono messi a disposizione per raccogliere racconti e poesie in un volume per raccogliere fondi da destinare alle associazioni sociali del territorio. Si tratta di “Collage” volume edito da Apice Libri, la casa editrice sestese di Stefano Rolle, nata da un’idea di Fabrizio Finetti, presentata sabato scorso 15 febbraio alla Sala San Sebastiano di piazza della Chiesa. L’attrice della Compagnia Mald’Estro Mary Nacci ha letto alcune pagine dei racconti, mentre l’attore e regista Alessandro Calonaci ha ricordato che “questo libro nasce da un’atto d’amore: quello verso chi ha bisogno, e nasce proprio vicino ad una data particolare come San Valentino il 14 febbraio, dedicata all’amore nel senso più ampio”. Il libro sarà presentato sabato 21 marzo alle 16 alla parrocchia di San Giuseppe Artigiano in via di Calenzano e il 26 febbraio alle 16 al Centro anziani di via Mazzini.