Collettivo di fabbrica ex Gkn e Fridays For Future insieme a Firenze il 25 e 26 marzo: “Sarà una grande mobilitazione popolare”

FIRENZE – Cresce l’attesa per il venerdì di manifestazioni sulla giustizia climatica e per il sabato di mobilitazione nazionale a Firenze con il Collettivo di fabbrica ex Gkn. Hanno superato oramai la sessantina gli appuntamenti, eventi, iniziative che sono state organizzate in giro per l’Italia dal 5 febbraio scorso durante l'”Insorgiamo tour”, coinvolgendo centinaia di persone. Per Dario Salvetti, delegato Rsu ex Gkn “siamo ormai a più di otto mesi di assemblea permanente che non è terminata e che non terminerà a breve, che ha saputo non solo difendere i diritti di lavoratrici e lavoratori, ma anche creare un convergenza mai vista con altre forze sociali ed ecologiste di questo Paese. La reindustrializzazione di Gkn è un processo incerto e lungo, dove ci pare ormai evidente il tentativo di logorarci. E quindi non smobilitiamo e non ci vogliamo più mobilitare sulla base dell’emergenza”.

“Ci hanno ripetuto fino allo sfinimento durante tutta la pandemia – ha aggiunto – che sarebbe andato tutto bene. No, non andrà tutto bene se questi rapporti di forza rimarranno intoccati, se la ricerca di profitti avrà sempre la precedenza sui diritti e sul futuro di questo pianeta. Noi insorgiamo per il futuro. E il futuro non è solo uno stipendio e un contratto, è l’aria che respiri, è la pace, è cosa produci e in che società vivi. Il 25 e 26 formalizziamo che non esiste alcuna contrapposizione tra questione sociale e ambientale. L’una si alimenta della radicalità dell’altra. Sono una unica data. E il 25 marzo, a fianco del movimento dei Fridays For Future per lo sciopero globale per il clima, e il 26 marzo a Firenze per la mobilitazione nazionale “Insorgiamo” dimostreremo che questa opposizione sociale esiste e sta proponendo un paradigma di società totalmente diverso da quello attuale. E’ un mondo nuovo in cammino e verificheremo se il 26 è un primo passo”.

“Siamo convinti – ha aggiunto Martina Comparelli, portavoce Fridays For Future Italia – che sia importantissimo riuscire a congiungere le due mobilitazioni, lo sciopero globale sul clima del 25 marzo in tutte le città d’Italia e nel mondo e la manifestazione nazionale “Insorgiamo” il 26 marzo a Firenze. E’ necessario riprendere quella visione globale che ci è stata tolta, fondamentale per far sì che si comprenda che non siamo più divisi l’uno dall’altro e che non si crei più quella dinamica del “la mia lotta è più importante della tua”. Non possiamo più dividerci di fronte al ricatto tra ambiente e lavoro”. In occasione del 25 e del 26 marzo, diversi endorsement sono stati lanciati per favorire la partecipazione. Tra i testimonial si ricordano Ginevra De Marco, Jorit, ZeroCalcare, Vauro e Staino con le loro vignette; Modena City Ramblers e Punkreas. Ma anche gli appelli di altre vertenze, come Caterpillar, Tim o Alitalia, e di organizzazioni e movimenti sociali, come Arci nazionale, Un Ponte Per e l’appello congiunto tra Fridays For Future e Collettivo di fabbrica ex Gkn.