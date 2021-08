Collettivo di fabbrica – Lavoratori Gkn, la “lotta” si fa anche sui social: “Spingiamo oltre i 10.000 like”

CAMPI BISENZIO – Li abbiamo visti manifestare davanti ai cancelli della “loro” fabbrica, li abbiamo visti scendere in piazza l’11 agosto in occasione della ricorrenza della liberazione della città dal nazifascismo, li abbiamo visti dialogare con il ministro Orlando e il vice-ministro Todde. Ma la loro “battaglia”, quella dei lavoratori della Gkn, si fa anche […]

CAMPI BISENZIO – Li abbiamo visti manifestare davanti ai cancelli della “loro” fabbrica, li abbiamo visti scendere in piazza l’11 agosto in occasione della ricorrenza della liberazione della città dal nazifascismo, li abbiamo visti dialogare con il ministro Orlando e il vice-ministro Todde. Ma la loro “battaglia”, quella dei lavoratori della Gkn, si fa anche sui social, principalmente su Facebook, sia che ci sia da esporre la propria posizione, sia che ci sia da “tirare le orecchie” a qualcuno, sia che ci sia da annunciare il prossimo appuntamento o la prossima manifestazione in programma. Lo dimostra anche l’ultimo post sulla pagina “Collettivo di fabbrica – Lavoratori Gkn”, con cui chiedono di andare oltre i 10.000 “like”. Di “spingere oltre i 10.000 like”.

“Questa è una lotta “fisica”. E’ una lotta – scrivono – fatta di vernice sbiadita del cancello, di lucchetti, inferiate, pozzetti neri da svuotare, ingranaggi, grasso, robot fermi, macchinari nuovi e “incelofanati”, di presenze ai turni, ai cortei, di braccia che si sfiorano, di pugni che si stringono per la rabbia, di occhi lucidi, brividi, abbracci, di sudore sotto la mascherina Ffp2.E tale rimarrà. E ci saranno tanti momenti dove vi chiederemo di essere con noi fisicamente, oltre che con la testa e con il cuore. A questo proposito: il 18 settembre, tenetevi liberi”.

“Ma la rabbia operaia, – aggiungono – quando è lucida e consapevole, straborda in ogni campo, usa tutti i canali. Legali, giornalistici, istituzionali e persino quello dei social. Sappiamo dei limiti di ognuno di questi ambiti e come sia difficile usarli e facile esserne usati. Tuttavia questo è il nostro canale social e attorno ci sono i canali di tutti i nostri solidali. Ed è anche qua che dobbiamo costruire i canali e la forza della nostra lotta. Il nostro settembre sta arrivando ed è giusto provare a fare un salto di qualità anche in questo ambito. Per questo vi chiediamo anche una maggiore metodicità nell’uso dei social”.

Queste, infine, le loro richieste: “Condividete la pagina “Collettivo di fabbrica – Lavoratori Gkn Firenze” e “Insorgiamo con i lavoratori Gkn” sui vostri profili Facebook e sui gruppi di cui fate parte. Vi chiediamo di mettere un “like”, commentare e condividere ogni volta che sarà possibile. Invitate i vostri amici a mettere “mi piace” a questa pagina. Non dimenticate di usare l’hashtag #insorgiamo, anche quando condividete i nostri post. Poniamoci insieme l’obiettivo di far crescere la pagina oltre i 10.000 like”.