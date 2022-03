Collezionismo. “Frammenti di storia”: vince il David di Luigi Fusco

CALENZANO – E’ stato il David di Donatello ricostruito con dovizia di particolari, la scena rappresentata da Luigi Fusco, a vincere il primo premio del concorso “Frammenti di storia” che si è svolto ieri, domenica 13 marzo al Delta Florence nell’ambito della Borsa scambio del giocattolo organizzata da Agostino Barlacchi. Fusco, di Firenze, ha così conquistato l’Oscar del soldatino di questo settore ottenendo il premio del Consiglio Regionale della Toscana.

Per la giuria non è stato facile scegliere tra le molte scene e ricostruzioni sia di figurini e soldatini e di fantasy. Al secondo posto si è classificato Claudio Cavina di Faenza, con la ricostruzione perfetta di un elefante con baldacchino, mentre il terzo posto è andato all’Isola Goblin Fantasy di Lorenzo Bigazzi. Una menzione speciale è stata consegnata a Luigi Morandi di Milano per la sua “donna Sioux Little Big Horne”. Altri premi sono stati consegnati a: Francesco Carotenuto per la più bella “Scena di un indiano nelle praterie” che ha ottenuto il Premio Regione Toscana, Biscottificio Belli e Dwd “Storia di un burattino” per la regia Gioca Film; Marzocco alla carriera a Boscian di Trieste, Best of show storico pellerossa di Luigi Morandi di Milano.