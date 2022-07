Collocata la parete per arrampicata al Liceo Agnoletti

SESTO FIORENTINO – Collocata la parete di arrampicata nel nuovo Liceo Agnoletti al Polo scientifico. I lavori di rimontaggio sono stati effettuati dal CAI di Sesto Fiorentino.

La struttura, voluta per ricordare i tre alpinisti della Sezione (Matteo, Nicola e Walter) scomparsi sul Monte Bianco nel luglio 1997, si trovava dal maggio 2000 in una delle due palestre della precedente sede del Liceo.

La parete d’arrampicata, negli orari che saranno comunicati appena possibile, è usufruibile da tutti i cittadini, nonché messa a disposizione per gli insegnanti e gli studenti del Liceo. Per il CAI ha anche una forte funzione didattica: dall’inizio dell’anno le domande di partecipazione ai corsi di alpinismo e arrampicata sono già circa un centinaio.

Le ingenti spese per lo smontaggio, il trasloco e il rimontaggio della parete d’arrampicata sono state completamente a carico del CAI di Sesto.

Gli Istruttori della Scuola di alpinismo della Sezione provvederanno ora a riattrezzare la struttura con delle nuove “prese”, in vista dell’inaugurazione che si svolgerà a inizio settembre.

I più sentiti ringraziamenti per la cortese e fattiva collaborazione vanno alla Dirigente scolastica del Liceo, a Città metropolitana, all’Associazionismo sestese e all’Ufficio sport del Comune.