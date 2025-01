Colonie feline, i volontari delle associazioni animaliste non ci stanno: “In questi anni ci abbiamo pensato solo noi”

SIGNA – Vogliono dire la loro le associazioni animaliste “Gli Stregatti Signa” e “Angeli con la coda” in merito alla convenzione (2025-2027) sottoscritta di recente fra l’amministrazione comunale l’associazione A.M.A. “Amici del Mondo Animale” per la gestione delle colonie feline sul territorio signese. “Una decisione – dicono – che arriva dopo un periodo prolungato di negligenza nella gestione delle colonie feline. Dal 1 gennaio 2023, infatti, l’amministrazione ha eliminato il servizio di cura e tutela, lasciando gli animali e i volontari senza alcun supporto istituzionale. E, nonostante le nostre proteste e quelle dei cittadini, ha ignorato le proprie responsabilità, non pubblicando alcun bando per la selezione di un nuovo gestore e affidando la cura delle colonie feline esclusivamente alla buona volontà di noi volontari. Solo nel febbraio 2024 il Comune ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per la loro gestione, con scadenza l’11 marzo 2024. Tuttavia, tale procedura è risultata deserta, evidenziando una mancanza di coinvolgimento e comunicazione efficace con le associazioni scriventi. Aggiungiamo inoltre che il sindaco, durante una seduta del consiglio comunale, dichiarò di non volere boicottare le associazioni di volontariato, ma di sostenerle. Tuttavia, noi siamo sempre stati lasciati soli, con le nostre uniche risorse, a coprire tutte le emergenze. Adesso ci domandiamo: dovranno passare altri due anni per registrare le tre colonie feline mancanti? Colonie che, negli ultimi due anni, hanno affrontato le maggiori difficoltà, tra nascite e malattie”.