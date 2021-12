Colonnine di ricarica per veicoli elettrici: protocollo d’intesa tra Comune e Be Charge

CALENZANO – Un nuovo protocollo di intesa, dopo quello con Enel X e il project con Estra Clima, per dotare il territorio di altre colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Arriveranno nel 2022, a cura di Be Charge Srl,saranno a costo zero per il Comune. “Andiamo ad incrementare la dotazione di impianti di ricarica sul territorio – ha commentato il […]

“Andiamo ad incrementare la dotazione di impianti di ricarica sul territorio – ha commentato il vicesindaco Alberto Giusti -. Cogliamo queste opportunità, con Be Charge ed Enel X, per aumentare un servizio sempre più richiesto dai cittadino, dando così un contributo effettivo alla transizione ecologica della mobilità privata”.

Coinvolte anche le frazioni: due in via Baldanzese, una a Carraia in via Brodolini, una a Settimello, due in via del Molino e una in via di Le Prata, nei pressi dello stadio. Per ricaricare il proprio veicolo basterà uno smartphone e la app di riferimento, come da indicazioni che saranno affisse sulle colonnine stesse.