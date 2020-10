Colto sul fatto mentre spaccia, arrestato dalla Polizia municipale

FIRENZE – Colto in flagrante mentre cede droga a un cliente e per lo spacciatore scatta l’arresto. Il fatto risale a sabato pomeriggio. Gli agenti in borghese del Reparto Antidegrado Squadra Antidroga della Polizia municipale stavano effettuando un controllo nella zona di Castello quando hanno notato un’auto nota e sulla quale avevano già effettuato controlli […]

FIRENZE – Colto in flagrante mentre cede droga a un cliente e per lo spacciatore scatta l’arresto. Il fatto risale a sabato pomeriggio. Gli agenti in borghese del Reparto Antidegrado Squadra Antidroga della Polizia municipale stavano effettuando un controllo nella zona di Castello quando hanno notato un’auto nota e sulla quale avevano già effettuato controlli multando l’intestatario risultato un prestanome. Dall’auto è scesa un giovane, anche lui già noto alla Polizia municipale, che si è diretto verso un’altra vettura in sosta effettuato con un passeggero uno scambio di materiale. A questo punto è scattato l’intervento degli agenti che hanno fermato sia il presunto spacciatore che il passeggero. Quest’ultimo ha consegnato alla Polizia municipale tre dosi di cocaina, che sono stati sequestrati, e ha dichiarato di aver contattato telefonicamente lo spacciatore come già effettuato in passato e di aver consegnato 120 euro in cambio della droga. Il pusher, risultato senza documenti, è stato portato presso gli uffici del reparto dove è stato perquisito: gli agenti hanno trovato in tasca i 120 euro e ulteriori 340 euro nel portafogli. Inoltre uno dei suoi cellulari è risultato quello chiamato dal cliente. Dagli accertamenti sull’identità l’uomo è risultato un 30enne di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine, e per lui vista la flagranza del reato è scattato l’arresto convalidato con obbligo di firma dai Carabinieri.