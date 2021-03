Colzi (FdI Signa): “A cosa serve l’ordinanza del sindaco che chiude i parchi e le piazze?”

SIGNA – Prima la notizia dell’ordinanza del sindaco, Giampiero Fossi, di chiudere giardini e parchi pubblici con l’obiettivo di evitare assembramenti. A seguire la presa di posizione di Marco Colzi, coordinatore signese di Fratelli d’Italia: “Negli ultimi tempi si assiste a un inutile rincorrersi dei nostri sindaci che emettono ordinanze per chiudere spazi all’aperto, dove il rischio di contagio è certamente inferiore che in altri luoghi o in altre situazioni, come per esempio all’interno dei mezzi pubblici. Siamo tendenzialmente contrari a qualsiasi forma di nuovo lockdown, soprattutto per le conseguenze socio economiche che causa. Fra l’altro, negli ultimi tempi non si sono viste in giro forze dell’ordine per fare i controlli e invitare al rispetto delle regole chi non mantiene distanze e mascherine. Dunque, perché si arriva chiudere i parchi e le piazze senza prima fare prevenzione? Perché si penalizzano i bambini e chi vuole uscire a prendere una boccata d’aria in condizioni meno pericolose che andare in luoghi chiusi? Infine, perché si traccheggia e si fa qualcosa tanto per fare, senza dichiarare la zona rossa comunale, temendo di perdere il consenso fra quelle categorie ormai già martoriate da un anno di pessima gestione governativa e promesse non mantenute, fingendo di accontentare in parte quei cittadini che chiedono la chiusura?”.