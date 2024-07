Colzi (Fratelli di Signa): “Un nuovo inizio nel consiglio comunale. Ma restiamo cauti nel valutare l’operato della maggioranza”

SIGNA – Fratelli di Signa ci tiene a mettere l’accento sul proprio insediamento in consiglio comunale sottolineando “l’identità di un gruppo coeso e competente”. “Si è aperta una nuova fase – spiega il capo gruppo Marco Colzi – in cui ogni gruppo di opposizione è impegnato autonomamente a portare avanti le proprie istanze, pur mantenendo […]

SIGNA – Fratelli di Signa ci tiene a mettere l’accento sul proprio insediamento in consiglio comunale sottolineando “l’identità di un gruppo coeso e competente”. “Si è aperta una nuova fase – spiega il capo gruppo Marco Colzi – in cui ogni gruppo di opposizione è impegnato autonomamente a portare avanti le proprie istanze, pur mantenendo un approccio collaborativo per il bene della comunità. E siamo entusiasti di annunciare che Luigi Forte è stato eletto vice-presidente all’unanimità, Questo riconoscimento è una testimonianza della competenza e della fiducia che il nostro gruppo ispira”.

“Nonostante questa positiva elezione, restiamo cauti nel valutare l’operato della maggioranza. L’elezione del presidente del consiglio comunale secondo le vecchie logiche ci preoccupa, lasciandoci dubbi sulla reale volontà di cambiamento. Inoltre, l’istituzione della commissione di controllo e garanzia annunciata dal sindaco non è ancora cosa fatta, né allo stato attuale esistono interlocuzioni fra maggioranza e opposizione essendoci appena insediati. Auspichiamo che quanto prima venga istituita, è un atto dovuto e non una concessione. Aspettiamo di vedere i fatti concreti prima di formulare un giudizio definitivo”. “Inoltre, – conclude – Fratelli di Signa auspica che la presidenza delle tre commissioni appena formate sia affidata non per logiche di partito, ma per le competenze di chi ne fa parte. Crediamo che questa scelta possa rappresentare un’opportunità per contribuire in maniera significativa e costruttiva alla gestione del nostro Comune. Rimaniamo fiduciosi e determinati nel nostro impegno per Signa, pronti a collaborare ma anche a vigilare affinché gli interessi della nostra comunità siano sempre al primo posto”.