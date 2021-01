Comandante Rodi, 24 anni di fedeltà a Campi Bisenzio. E da oggi la meritata pensione

CAMPI BISENZIO – Una targa a nome di tutta l’amministrazione comunale, in attesa di ricevere il premio Levriero Città di Campi, i ringraziamenti personali del sindaco Emiliano Fossi e la presenza, più che simbolica di alcuni dei colleghi che hanno lavorato con lui in questi anni, per la precisione dal settembre del 1997, compreso colui, […]

CAMPI BISENZIO – Una targa a nome di tutta l’amministrazione comunale, in attesa di ricevere il premio Levriero Città di Campi, i ringraziamenti personali del sindaco Emiliano Fossi e la presenza, più che simbolica di alcuni dei colleghi che hanno lavorato con lui in questi anni, per la precisione dal settembre del 1997, compreso colui, Giorgio Tocci, che da domani, venerdì 22 gennaio, subentrerà al suo posto. E’ stato un pomeriggio, quello di ieri, dalle mille emozioni per il comandante dei Carabinieri della Stazione di Campi Bisenzio, Giovanni Rodi, da oggi in pensione. Un momento che ha voluto condividere con la famiglia, la moglie e i due figli, circondato da tutta la giunta, dal presidente del consiglio comunale, Eleonora Ciambellotti, e da una “delegazione” della Polizia municipale campigiana guidata dal comandante Francesco Frutti, con cui ha sempre collaborato a stretto contatto, in modo particolare nell’ultimo anno, caratterizzato purtroppo dal virus. Un pomeriggio che, seppur rapidamente, ha consentito di rivivere quello che è stato un periodo importante per la storia del nostro Comune, come sottolineato dallo stesso comandante Rodi ma anche dal sindaco Fossi.

“Mi preme sottolineare – ha detto Fossi – come quella di Giovanni Rodi a Campi non sia stata “solo” una professione; sono stati anni sempre contraddistinti da un “impeto” di generosità e di vocazione verso gli altri. Persona schietta, carattere franco, rappresenta quello che oggi manca tantissimo: l’esempio. Non tutti, infatti, hanno insito dentro di loro questo elemento distintivo, unito a una dignità, a una carica umana e a una passione per il proprio lavoro che lo hanno fatto diventare un punto di riferimento per la comunità di Campi Bisenzio. Ed è per questo che mi sento di dire con grande orgoglio che, se da un lato l’Arma dei Carabinieri perde un elemento importante, dall’altro il territorio in cui vive “acquista” un cittadino forte e integerrimo”.

Parole che, unitamente al momento vissuto, hanno commosso il comandante Rodi, originario di Messina, al momento di prendere la parola: “Sono davvero felice di aver lavorato qui a Campi, una realtà che oggi è ben diversa rispetto a quella che ho trovato quando sono arrivato. In questi anni, infatti, per quanto riguarda l’ordine pubblico, è stato fatto un lavoro importante e che ci ha consentito di raggiungere obiettivi altrettanto significativi. Ma non solo, perché se è vero che nel mio, nel nostro lavoro, sicurezza, repressione e prevenzione sono fondamentali, è vero anche che per lavorare bene c’è bisogno di una comunità unita, forte, soprattutto nei momenti di difficoltà, ed è quella che ho potuto riscontare a Campi, una comunità di cui ho grande stima e dove ho sempre trovato affetto e collaborazione”. Al comandante Rodi, da parte della redazione di Piananotizie, i ringraziamenti per la collaborazione instaurata in questi anni e un sincero “in bocca al lupo” per quello che sarà il futuro; al neo comandante Tocci un caloroso augurio di buon lavoro alla guida della Stazione dei Carabinieri di Campi Bisenzio.