“Come ammazzare la moglie o il marito senza tanti perché” al Teatro Manzoni

CALENZANO – Si chiude la stagione del Teatro Manzoni, domenica 24 marzo con “Come ammazzare la moglie o il marito senza tanti perchè” un testo comico tratto dai libri di Antonio Amurri. Lo spettacolo andrà in scena alle 16,30 e alle 21,15. La commedia, intepretata da Marco Cavallaro, Maddalena Rizzi, Bruno Governale e Alessandra Cavallari, ironizza ferocemente sulla vita di coppia: vizi, difetti, incomprensioni, egoismi e comportamenti maniacali vengono esasperati e ridicolizzati, in un crescendo di risate che non lascia neanche il tempo di respirare. Dal nord al sud d’Italia, passando anche per l’Inghilterra, tutte le coppie si rivolgono ad un telefono amico per avere consigli sulla loro situazione matrimoniale, che finisce per dispensare loro dei “consigli di rapida eliminazione”. La comicità di Amurri, stringata ed elegante, si articola in scenette frizzante ed esilaranti, dove si passano in rassegna una lunga serie di mogli e di mariti ingombranti: una carrellata di “tipi” e di situazioni dalla comicità che non cede alla tentazione di una battuta volgare o alla costruzione artificiosa di una stupidità assai poco probabile.

Antonio Amurri è stato uno scrittore umorista satirico molto attivo negli anni ’70. In circa quattro anni (dal 1974 al 1978) ha provveduto, ma ovviamente solo sulla carta, a sterminare ogni forma di famiglia italiana, consegnando ai lettori di allora dei comodi manuali per la soppressione dei congiunti (“Come ammazzare la moglie, e perché”, “Come ammazzare il marito senza tanti perché”, “Come ammazzare mamma e papà”). Divertenti e garbati, ironici e ben scritti, senza la minima truculenza, i libri hanno sicuramente divertito alcune generazioni di lettori che, nel frattempo, sono diventati coniugi e/o genitori, senza però mettere mai in pratica i relativi suggerimenti. Amurri è stato anche soggettista radiofonico e televisivo e autore di canzoni di successo. Biglietti: 14 euro