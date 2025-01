Come difendersi da furti e truffe: il 6 febbraio se ne parla con Comune, sezione soci Coop e forze dell’ordine 

LASTRA A SIGNA – Come difendersi da furti, truffe e inganni: è l’iniziativa promossa dal Comune di Lastra a Signa in collaborazione con la sezione soci Coop Le Signe che si terrà giovedì 6 febbraio alle 18 presso la Saletta della stessa sezione in via Santa Maria a Castagnolo. L’iniziativa è stata promossa anche a […]

LASTRA A SIGNA – Come difendersi da furti, truffe e inganni: è l’iniziativa promossa dal Comune di Lastra a Signa in collaborazione con la sezione soci Coop Le Signe che si terrà giovedì 6 febbraio alle 18 presso la Saletta della stessa sezione in via Santa Maria a Castagnolo. L’iniziativa è stata promossa anche a seguito dei recenti episodi di furti e truffe emersi nel territorio di Lastra a Signa e in quello di numerosi comuni dell’area metropolitana, anche per fornire indicazioni e informazioni utili di tutela e prevenzione. L’incontro sarà introdotto dai saluti del sindaco Emanuele Caporaso e della presidente della sezione soci Elisabetta Guerrini, successivamente interverranno Modestino Guerriero, comandante della Stazione dei Carabinieri di Lastra a Signa, e Franco Rugi, Polizia municipale di Lastra a Signa.