Come e dove fare la spesa, alcune importanti novità

CAMPI BISENZIO – Una delle maggiori problematiche di questo periodo è sicuramente quella di fare la spesa. Fermo restando che i supermercati sono costantemente riforniti e non è necessario accalcarsi, il comandante della Polizia municiale di Campi Bisenzio, Francesco Frutti, tramite la sua pagina Facebook, ci illustra “le novità arrivate stamani da circolari ministeriali e prefettizie in merito agli spostamenti per approvvigionamenti di beni alimentari”. “La spesa – spiega – per i generi alimentari va fatta nel posto più vicino casa: come regola generale questo deve avvenire nel proprio territorio comunale, ma se il punto vendita più vicino o accessibile alla propria abitazione si trova in un altro Comune questo può essere raggiunto, in ragione della brevità delle distanze da percorrere. Viene recepita cosi la posizione del nostro e di molti altri Comuni”. Ribadendo ancora una volta che non c’è alcuna necessità di accalcarsi.

P.F.N.