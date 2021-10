“Come nascono gli incendi” di Michele Arena alla Biblioteca Ragionieri

SESTO FIORENTINO – “Come nascono gli incendi “ di Michele Arena, edito da Mondadori, sarà presentato venerdì 8 ottobre, alle ore 17.30, alla Biblioteca Ernesto Ragionieri. Un’occasione importante per chi lavora a stretto contatto con i ragazzi e gli adolescenti, per conoscere l’autore che ha esordito nel 2020 con questo romanzo di grande forza pubblicato […]

SESTO FIORENTINO – “Come nascono gli incendi “ di Michele Arena, edito da Mondadori, sarà presentato venerdì 8 ottobre, alle ore 17.30, alla Biblioteca Ernesto Ragionieri. Un’occasione importante per chi lavora a stretto contatto con i ragazzi e gli adolescenti, per conoscere l’autore che ha esordito nel 2020 con questo romanzo di grande forza pubblicato da Mondadori dove proprio i giovani sono protagonisti, ma anche per chi vuole scoprire un mondo di cui forse non si parla abbastanza.

Michele Arena, educatore, è tra gli ideatori e fondatori della scuola di narrazione no profit “Porto delle Storie” che ha sede a Campi Bisenzio. Lavora a contatto con i ragazzi e con loro cerca di costruire uno spazio protetto in cui la scrittura possa diventare un mezzo per esprimere se stessi. Il romanzo attinge a questa stessa linfa, alla necessità di dare sfogo a quegli incendi che bruciano nell’anima di tutti – non solo degli adolescenti – per comprenderli, accettarli e trovare un senso. I posti sono limitati, è gradita la prenotazione al numero 055 4496851. Per l’accesso è necessario esibire il green pass.