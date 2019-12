Come preparare il menù di Capodanno (anche per cani e gatti). I consigli della Chef Sabrina Rossello

CALENZANO – Cena di San Silvestro, menù per il pranzo di Capodanno, per chi non è abituato al tour del force da MaterChef deve cercare di trovare una soluzione tra ricette raccontate, proposte dai giornali o su internet. Ma non basta: bisogna organizzarsi con la spesa e con la preparazione, sui tempi di preparazione e sul fatto che improvvisarsi cuoco o cuoca non è poi molto semplice, allora cosa fare? Intanto cercare di capire perché abbiamo deciso di preparare la cena dell’ultimo dell’anno in casa oppure il pranzo di Capodanno e poi una volta superato queso ostacolo, fare due conti per sapere quante persone si ospita e cercare una ricetta semplice e gustosa. E se al desco ci sono anche cani e gatti (sopravvissuti alla paura dei botti)? Ecco una ricetta che ci ha regalato la Chef Sabrina Caterina Rossello autrice anche dei libri Ti cucino una storia, e l’ultimo “A tavola con noi” edito da Apice Libri scritto con Francesco Fiorilli dove sono ospitate ricette anche per cani. La calenzanese Chef Sabrina ci propone un “antipasto sfizioso per un menù di mare, adatto per lasciar andare l’anno vecchio e dare il benvenuto all’anno nuovo” e un menù per i nostri amici a quattro zampe “Croccantini di tonno e riso (adatto sia per cani che per gatti)”. E noi vi auguriamo un nuovo anno “gustoso”. E.A.

Di seguito le ricette proposte dalla Chef Sabrina Caterina Rossello per umani e quella per cani e gatti

COCKTAIL IN ROSA CON TONNO E MELE GOLDEN

Ingredienti per 4 persone

400 gr di mele golden

200 gr di filetti di tonno sott’olio

80 gr di salsa rosa*

200 gr di patate

Olio di semi di girasole

Sale fino

1 mela verde per decorare

succo di mezzo limone

Ingredienti per la salsa rosa*

150 gr di maionese

1 cucchiaino di ketchup

1 puntina di senape

1 spruzzata di cognac

Per preparare questa salsa, basta mescolare tutti gli ingredienti.

Preparazione

Procuratevi degli stampini in alluminio mono dose.

Mettete le patate in una pentola con acqua fredda, portate ad ebollizione e lessate le patate al dente. Scolatele e pelatele ancora calde, poi fatele raffreddare. Nel mentre, sbucciate le mele golden, eliminate i torsoli e i semini, dopodiché tagliatele a cubetti piccoli di 3 – 4 mm di lato (se lo avete potete usare il taglia verdure con la gratellina per la concassè). Tagliate le patate della stessa dimensione e mescolatele con le mele. Ora sgocciolate bene il tonno, sbriciolatelo finemente e mescolatelo alle patate e alle mele. Preparate la salsa rosa, unitela agli altri ingredienti e amalgamate il tutto aggiustando di sale. Ungete con olio di semi gli stampini e versatevi il composto diviso in parti uguali e pressatelo leggermente aiutandovi con il dorso di un cucchiaio. Metteteli in frigo per lo meno un’ora. Al momento di servirli, lavate bene la mela verde, privatela di torsolo e semini, tagliatela a spicchi e poi a fettine sottili tutte uguali, spruzzatele con un po’ di succo di limone per non farle ossidare; dopodichè prendete 4 ciotoline deponetevi qualche fettina di mele a raggiera, e nel mezzo sformate il cocktail di patate e tonno che avrete tirato fuori dal frigo e servite a temperatura ambiente.

Per gli amici pelosi

CROCCANTINI DI TONNO E RISO ( ADATTE SIA PER GATTI CHE PER CANI)

Ingredienti

80 gr di tonno* al naturale (praticamente 1 scatoletta di tonno al naturale sgocciolata)

al naturale (praticamente 1 scatoletta di tonno al naturale sgocciolata) 200 gr di farina di riso

100 gr di farina 1

1 cucchiaio di olio di mais

1 uovo intero

Consiglio del veterinario F.Fiorilli:

il tonno* dovrà essere sciacquato bene bene sotto acqua corrente in modo da togliere il sale della salamoia di conservazione. In questo modo potrà essere ingerito anche dai gatti con eventuali problemi di reni.

Preparazione

Sbriciolare finemente il tonno in una ciotola, unire tutti gli ingredienti, impastare il tutto in modo da ottenere un composto elastico e omogeneo. Avvolgerlo nella pellicola e farlo riposare 15 minuti circa in frigo. Dopodiché fare tante piccole crocchette della grandezza di uno gnocchetto, adagiarle su una piastra da forno ricoperta di carta forno, e cuocerle in forno a 180° per circa 15 minuti. Potranno essere consumati nella quantità e nei modi adeguati a ciascun peso e taglia.