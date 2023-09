Come ricordare Fabrizio Romeo nel migliore dei modi? Con un’esercitazione di Protezione civile

CAMPI BISENZIO – Giornata nel segno del volontariato e della memoria quella in programma oggi a Villa Montalvo. Un’iniziativa organizzata da Anpas e Fratellanza Popolare San Donnino che vuole rendere omaggio anche a Fabrizio Romeo, volontario delle Pubbliche Assistenze, scomparso prematuramente pochi mesi fa. In che modo? Facendo quello che da sempre contraddistingue le associazioni di volontariato del nostro territorio: mettersi al servizio degli altri, in questo caso con un’esercitazione di protezione civile che possa contribuire, per chi presta servizio, a essere pronto in caso di necessità. Non a caso è stato scelto anche un “tema” per quella che comunque vuole essere una giornata di condivisione: “Verso l’infinito e oltre – Memorial Fabrizio Romeo”, con la commemorazione del giovane volontario in programma oggi pomeriggio alle 17. Nel mezzo, dopo gli arrivi di questa mattina, tanti momenti di formazione: montaggio campo, sistema radio Copass e utilizzo delle attrezzatture in caso di rischio idrogeologico. Aspettando il momento più atteso, probabilmente con gli occhi lucidi ma consapevoli ma di avere onorato il ricordo di Fabrizio nel migliore dei modi.