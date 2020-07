Come sarà a Lastra a Signa il rientro a scuola, incontro con il comitato genitori e il consiglio d’istituto

LASTRA A SIGNA – Nel pomeriggio di ieri, 29 luglio. si è tenuto un incontro tra il sindaco Angela Bagni, l’assessore alla pubblica istruzione Matteo Gorini e la dirigente scolastica Eleonora Marchionni con il consiglio d’istituto e il comitato genitori. Oggetto della riunione, che si è svolta all’interno della sala consiliare, le modalità del rientro a scuola a settembre. La notizia più importante è che la scuola, insieme all’amministrazione comunale, sta lavorando per garantire a tutti gli studenti e alunni lastrigiani la permanenza all’interno dei plessi di appartenenza, nelle classi che già frequentavano e con l’orario prescelto. Questo sarà possibile grazie a una riorganizzazione degli spazi e all’acquisto di nuovi arredi. A seguito dei sopralluoghi svolti dai tecnici comunali con i funzionari scolastici e alle numerose riunioni svolte anche insieme ai rappresentanti per la sicurezza sono stati individuati alcuni interventi di edilizia leggera che saranno effettuati durante il periodo estivo e che consentiranno, laddove si sia riscontrata la necessità, di avere aule più grandi e funzionali. In alcune scuole saranno utilizzati anche i locali della mensa per lo svolgimento della didattica. Per quanto riguarda l’orario scolastico sarà garantito in presenza, grazie anche ad ingressi differenziati in entrata e in uscita; anche la mensa sarà garantita, come il servizio del trasporto scolastico per il quale però si attendono ancora le linee guida regionali. Infine sarà effettuata una continua sanificazione degli ambienti e una maggior sorveglianza all’interno dei plessi grazie alla richiesta avanzata dall’Istituto comprensivo di organico aggiuntivo sia docente che di personale ATA. Il sindaco, l’assessore e la dirigente hanno dato appuntamento ai genitori nella prima settimana di settembre per un nuovo incontro per entrare nel dettaglio sugli aspetti organizzativi definitivi