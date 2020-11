Come si smaltiscono le mascherine: lo spiega l’assessore regionale Monia Monni

CAMPI BISENZIO – Tra le produzioni di rifiuti a livello casalingo da quasi un anno ci sono anche guanti e mascherine (fra l’altro di tipi diversi) e molti si chiedono come possono essere smaltite correttamente senza creare danni ulteriori all’ambiente. A questo proposito l’assessore regionale Monia Monni ha pubblicato un post su Facebook dove spiega come si smaltiscono questi oggetti che ormai fanno parte della nostra vita quotidiana.

“Come tutti sapete, il mio impegno in questi anni è stato costantemente rivolto alle politiche ambientali perché credo che vivere in un mondo sostenibile significhi vivere meglio. – spiega l’assessore regionale all’ambiente Monni nel post su Fb – È fondamentale per me lasciare alle generazioni future un pianeta più pulito.Oggi vi voglio spiegare come dobbiamo smaltire le mascherine che giornalmente utilizziamo. È davvero semplice seguendo questi tre passaggi: tagliare gli elastici per evitare che, se disperse nell’ambiente, rappresentino un pericolo per gli animali; chiudere le mascherine dentro un sacchetto e sigillarlo ermeticamente, poiché si tratta di un rifiuto potenzialmente contaminato che, essendo molto leggero, potrebbe volare via un volta in discarica; gettare le mascherine nell’indifferenziato”. E per finire l’assessore Monni lancia anche un invito”ad utilizzare il più possibile le mascherine lavabili che durano di più e non vanno a sommarsi al carico di rifiuti che ogni giorno produciamo”.