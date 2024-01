Comitato “Alluvione Campi 2023”: in soccorso dei cittadini arriva anche “Striscia la notizia”

CAMPI BISENZIO – Non per affrontare la questione ristori (che comunque resta una delle priorità), ma soprattutto quella della sicurezza. In soccorso del comitato “Alluvione Campi 2023” è arrivata niente meno che Chiara Squaglia di “Striscia la notizia”, che oggi pomeriggio ha incontrato i cittadini iscritti al comitato esattamente nel punto dove l’argine della Marina […]

CAMPI BISENZIO – Non per affrontare la questione ristori (che comunque resta una delle priorità), ma soprattutto quella della sicurezza. In soccorso del comitato “Alluvione Campi 2023” è arrivata niente meno che Chiara Squaglia di “Striscia la notizia”, che oggi pomeriggio ha incontrato i cittadini iscritti al comitato esattamente nel punto dove l’argine della Marina ha ceduto. E’ quello della sicurezza, infatti, il tema che “attanaglia” maggiormente i campigiani, molti dei quali hanno il timore che, in caso di una nuova ondata di maltempo, possa verificarsi un’altra alluvione. Con tutte le conseguenze del caso. Insieme a loro anche Marco Celli, il presidente del comitato, che da poco si è dato una forma giuridica, mentre Francesca D’Ortenzio e Cinzia Bensi sono i due consiglieri. “La gente è molto preoccupata – ha spiegato Celli – e lo ha dimostrato anche in questa occasione esternando tutti i suoi timori”. Da lì, poi, Chiara Squaglia “ha visitato” alcune abitazioni, rispettivamente nella zona di via Siena e via Cetino.

P.F.N.