Comitato “Area Ginori”: disponibili ad incontrare il nuovo presidente

SESTO FIORENTINO – Non si placano le polemiche sulla Fondazione Ginori, sul futuro del Museo e sulla nomina del nuovo presidente. Questa volta a parlare è il Comitato “Area Ginori” che, si legge nella nota “nacque allo scopo di proteggere il Museo Ginori dalle minacce contenute nella svendita dei terreni attigui ad esso e nella loro destinazione urbanistica in contrasto con la valorizzazione del museo-testimone fondamentale della storia di Sesto Fiorentino”. A preoccupare il Comitato è la situazione di stallo che si è venuta a creare. Il Comitato si dice disponibile “ad un incontro con il nuovo presidente della fondazione, avvocato Corsini, per mettergli a disposizione tutte le informazioni e la documentazione in nostro possesso”. “Purtroppo, – prosegue la nota del Comitato – sia detto solo come promemoria, ad oggi una delle due aree è già stata compromessa, mentre quella su viale Giulio Cesare risulta ancora destinata ad ulteriore cementificazione che nulla ha a che fare con la valorizzazione del Museo. La scadenza del mandato di Presidente per il prof. Montanari sta determinando uno scontro politico principalmente tra il sindaco Falchi ed il ministro Giuli”. Una polemica alimentata anche dalle recenti dichiarazioni dell’avvocato Corsini sindaco di Rio nell’Elba fatte durante la seduta del consiglio comunale della sua città.

“Oggetto del contendere – prosegue la nota – è la nomina alla carica di presidente dell’avvocato Marco Corsini, componente dell’Avvocatura dello Stato “specializzato nella contrattualistica pubblica in genere e dei lavori pubblici in particolare, ha prestato la propria consulenza alla preparazione degli atti di gara per l’affidamento di importanti opere pubbliche ed è autore di una lunga serie di pubblicazioni in materia di lavori pubblici e sindaco di Rio nell’Elba. Le dichiarazioni che l’avv. Corsini ha fatto durante una seduta del consiglio comunale di Rio nell’Elba a proposito della designazione a presidente del Museo Ginori, registrate e diffuse sui social, hanno reso ancora più incandescente il clima politico”.

“Il Comitato Area Ginori, – prosegue la nota – nonostante abbia perso la prima battaglia e per quello che rappresenta, vuole dire la sua allo scopo di contribuire a riportare l’attenzione di ministri, sindaci e presidenti sul tema di cui si tratta: il futuro del Museo Ginori che, come affermano le Linee Guida redatte dal comitato tecnico ministeriale. Per le sue particolari caratteristiche, può essere considerato uno dei più antichi musei ceramici in Europa e cosa veramente significativa, un museo d’impresa ante litteram. Il curriculum dell’avv. Corsini ci pare di altissimo livello tecnico e la sua specializzazione nell’ambito dei lavori pubblici, vista la lentezza con cui stanno procedendo i lavori di restauro dell’immobile museale, rappresenta un valore aggiunto rispetto alle competenze del suo predecessore. Peraltro, come egli stesso ha affermato pubblicamente, i compiti statutari del presidente della fondazione non hanno nulla a che vedere con la definizione di politiche e strategie culturali: funzioni queste che lo statuto assegna al consiglio di amministrazione i cui componenti sono scelti da Regione e Comune di Sesto Fiorentino in base a specifiche e documentate competenze ed esperienze nel settore in cui opera la fondazione. La nomina del presidente spetta al ministro, sentita Regione e Comune, e così sono andate le cose. Il curriculum dell’avvocato Corsini contiene anche un’informazione che a noi del Comitato pare interessante: egli ha sicuramente maturato nella sua vita professionale indubitabili competenze giuridiche con una profonda esperienza nell’ambito della pubblica amministrazione e dunque in ambiti nei quali ha dovuto tutelare costantemente ed a livelli elevati l’interesse pubblico. Noi, molto modestamente, diciamo da sempre che il Museo statale Ginori, un unicum nel suo genere a livello europeo, ha grandi potenzialità e le Linee Guida citate assieme l’accordo di valorizzazione siglato tra Ministero, Regione e comune ce ne danno conforto. In questi documenti sta racchiuso l’interesse pubblico che fa della nomina a presidente della fondazione Museo Ginori un’occasione per essere protagonista della rinascita di un importantissimo patrimonio culturale e storico Infine al sindaco Falchi chiediamo di cambiare la destinazione urbanistica dell’area Unicoop su viale Giulio Cesare dando ad essa una destinazione da concordare con la fondazione Museo Ginori finalizzata a tutelarne l’interesse culturale ed ambientale”.