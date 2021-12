Comitato Collinare Lastra a Signa: “Grazie al nostro impegno da gennaio 2022 la frazione di Inno avrà la fibra ottica”

LASTRA A SIGNA – “Ottime notizie per l’attivazione della Fibra misto rame a Inno sulla via di Carcheri e nelle zone limitrofe”: a dirlo, in un comunicato, è il Comitato Collinare Lastra a Signa che, sull’argomento. rivendica “un impegno costante e decennale”. Come si può leggere infatti nella petizione lanciata sulla piattaforma change.org (dove ci sono anche le firme raccolte fino a oggi) “le colline di Lastra a Signa […]

LASTRA A SIGNA – “Ottime notizie per l’attivazione della Fibra misto rame a Inno sulla via di Carcheri e nelle zone limitrofe”: a dirlo, in un comunicato, è il Comitato Collinare Lastra a Signa che, sull’argomento. rivendica “un impegno costante e decennale”. Come si può leggere infatti nella petizione lanciata sulla piattaforma change.org (dove ci sono anche le firme raccolte fino a oggi) “le colline di Lastra a Signa e, in particolare la zona di Inno e Marliano, soffrono di un’arretratezza delle infrastrutture di telecomunicazioni vecchia e mal funzionante. In particolare la frazione di Inno ha visto negli ultimi anni una crescente urbanizzazione, che a tutt’oggi continua, senza che sia supportata da un’adeguamento dei servizi, soprattutto nell’ambito delle telecomunicazioni, infatti la linea Adsl non arriva e, se arriva, non supera 1 o 2 mega di connessione in download e 256 kb in upload, velocità ridicola e da paese sottosviluppato”.

“Grazie all’intervento del Difensore Civico Regionale – continua il comunicato – al fine di superare clamorosi ritardi e inerzie per l’ottenimento dei permessi di attivazione che Tim aveva richiesto già da tempo e non ottenuto, abbiamo finalmente saputo che i cosiddetto “armadio telefonico di Inno è stato finalmente collaudato con esito positivo con Fibra misto rame”. “Tuttavia sarà necessario ancora qualche giorno affinché la linea sia attivabile a tutti gli effetti: infatti, chiamando il 187 e chiedendo specificatamente di effettuare una verifica tecnica sull’armadio per gli interventi pianificati, la vendibilità è prevista per gennaio 2022. Sul sito Internet di Tim o di altri operatori questa informazione al momento non è visibile ma lo sarà a breve”.

“Tuttavia – concludono – ci domandiamo: come sono stati possibili questi gravi ritardi in un momento così delicato in cui le persone sono state costrette a lavorare e studiare a casa con immensi disagi? Ancora una volta riscontriamo un grave scollamento tra la politica e le reali necessità dei territori, territori per i quali ormai è diventata necessaria e fondamentale la presenza di una cittadinanza attiva, che porti avanti personalmente le legittime istanze del territorio e che ormai troppo frequentemente vengono disattese dalla politica”.