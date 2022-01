Comitato Collinare Lastra a Signa: “Soddisfatti per lo stanziamento della Regione, qui ci sono strade che aspettano da tempo”

LASTRA A SIGNA – A dare la notizia è stato il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni: “Risorse dalla Regione pari a 1 milione di euro per le strade collinari e del capoluogo che si sono danneggiate a causa della mole di traffico che si è riversata sul nostro territorio conseguentemente alla chiusura della Fi-Pi-Li a inizio 2021”. Fra le prime reazioni quella del Comitato Collinare Lastra a Signa: “Apprendiamo dal sindaco che nell’ultima finanziaria della Regione Toscana è stato stanziato 1 milione di euro di Interventi compensativi su strade collinari e del capoluogo che si sono danneggiate a causa di maggiore traffico sostenuto a causa della chiusura della Fi-Pi-Li”.

“Come Comitato cogliamo con piacere l’ottenimento di questo importante contributo e auspichiamo che parte dell’importo sia finalmente destinato a interventi di ripristino concreti delle vie delle colline come più volte da noi richiesto: via di Carcheri a partire da Ginestra Fiorentina passando da Carcheri, Inno fino al confine con Scandicci compreso Vigliano, via di Ripalta, via di Mazzetta, via di San Lorenzo ai Monti e via del Pollaiolo da Inno alle Quattro strade passando da Marliano. Tutte strade percorse dai residenti delle colline, ancora penalizzati dalla chiusura per frana di via di Carcheri che è ancora chiusa dopo un anno dalla frana; si tratta di interventi richiesti da molto tempo sia da parte degli abitanti delle zone in questione che dalle istanze presentate più volte dal nostro Comitato”.