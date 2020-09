Comitato “Nuovo ponte per la Piana”: “La vera partita si giocherà dopo le elezioni. Attenzione alle promesse, sono un boomerang…”

SIGNA/LASTRA A SIGNA – Le elezioni regionali del 20 e 21 settembre si stanno avvicinando a grandi passi. E quello del nuovo ponte sull’Arno, fra Signa e Lastra a Signa, è uno degli argomento che resta – o torna – al centro del dibattito politico. Un argomento su cui oggi si è espresso il comitato “Nuovo ponte per la Piana” che, in vista dell’appuntamento con le urne, ha “ufficializzato” il proprio silenzio sulla questione ponte. “Riteniamo, come già espresso in altre analoghe occasioni, – spiegano in un comunicato – che in campagna elettorale per il comitato sia opportuno fare silenzio. È ovvio che in questo momento tutti fanno promesse, ma a noi non interessano. Occorre farsi sentire nel momento in cui i “giochi elettorali” saranno conclusi, e avremo di fronte gli amministratori eletti; si spera, e qui sta la scommessa importante, che siano scelti da un elettorato attento, consapevole, ma soprattutto pronto a pretendere rispetto e coerenza”. “È nostra opinione – continua il comunicato – che in questa fase sarebbe più opportuno, da parte delle forze politiche, un rispettoso silenzio sull’argomento ponte e viabilità, che da anni viene usato in campagna elettorale senza aver mai prodotto nei fatti alcun miglioramento nella vita dei cittadini, piuttosto che formulare le solite promesse e grida propagandistiche. Respingiamo con forza ogni tentarivo di strumentalizzare o attaccare il comitato che, lo ribadiamo per l’ennesima volta, è composto da cittadini liberi e distanti da interessi di partito o da ricerca di visibilità a fini personali ma mossi dal desiderio di veder migliorare la situazione della viabilità direttamente connessa con la salute delle persone e la loro qualità della vita in questi territori”. “Tali tentativi, a fini propagandistici, costituiscono un boomerang – concludono -destinato a produrre effetti negativi che si ritorceranno contro le forze politiche che ne sono artefici. Auspichiamo una campagna elettorale fatta di contenuti e proposte autentiche e fattibili, anziché di paura e di attacchi gratuiti, concentrata sul rispetto e costruttiva. Speriamo ugualmente e con fiducia nella capacità di noi cittadini di rimanere costantemente attenti e partecipi, nella difesa dei nostri diritti e valori, guardando lucidamente gli intenti ed i fatti al di fuori di tifoserie di partito e di voci che si levano solo per campagne elettorali”.