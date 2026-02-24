Comitato per il no al referendum: il 12 marzo una cena di autofinanziamento a San Lorenzo

CAMPI BISENZIO – Giovedì 12 marzo alle 20, al circolo di San Lorenzo, il comitato per il no al referendum organizza una cena di autofinanziamento aperta alla cittadinanza. “Non sarà solo una cena, – spiegano – sarà un’occasione concreta per informarsi, confrontarsi e sostenere una campagna che nasce dal basso e che mette al centro […]

CAMPI BISENZIO – Giovedì 12 marzo alle 20, al circolo di San Lorenzo, il comitato per il no al referendum organizza una cena di autofinanziamento aperta alla cittadinanza. “Non sarà solo una cena, – spiegano – sarà un’occasione concreta per informarsi, confrontarsi e sostenere una campagna che nasce dal basso e che mette al centro la difesa della Costituzione, della giustizia e della democrazia. Il problema è chiaro: modifiche che rischiano di alterare gli equilibri istituzionali, un dibattito spesso semplificato, una distanza crescente tra cittadini e scelte politiche. La conseguenza è altrettanto chiara: se le persone non partecipano, altri decidono per loro. Ma esiste una soluzione. Incontrarsi, parlare, costruire comunità, trasformare la preoccupazione in impegno. È così che nasce la forza di un territorio. Attorno a un tavolo, condividendo un pasto, discutendo con rispetto, sostenendo insieme un obiettivo comune”. La serata prevede: giro pizza, dolce, vino, birra e acqua, quota di partecipazione: 20 euro adulti, 12 euro bambini. Il ricavato contribuirà a finanziare le iniziative pubbliche, il materiale informativo e le attività sul territorio in vista del referendum del 22 e 23 prossimi.