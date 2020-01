Comitato per la tutela degli alberi: incontro alla Casa del popolo di Querceto

SESTO FIORENTINO – Un momento per ripercorrere quanto avvenuto dal taglio degli alberi in viale XX Settembre ad oggi sarà organizzato dal Comitato per la tutela degli alberi di Sesto Fiorentino. L’appuntamento per coloro che vogliono conoscere l’attività di questo ultimo anno del Comitato è per mercoledì 8 gennaio dalle ore 19 alla Casa del popolo di Querceto. Nella struttura di via Napoli il Comitato per la tutela degli alberi terrà una serata riepilogativa, “a quasi un anno dal taglio degli alberi nel viale XX Settembre – si legge in una nota del Comitato – che ha segnato l’inizio da parte dell’amministrazione comunale del disfacimento del verde urbano. Viale XX Settembre, viale Machiavelli e prossimamente gli alberi del giardino della Lucciola e il viale Giulio Cesare, resteranno segni indelebili per una città che fatica a liberarsi dallo spettro di Sestograd”. E.A.