Comitato per la tutela degli alberi “Si potevano prendere in considerazione altre possibilità”

SESTO FIORENTINO – “Guardiamo il viale XX Settembre: dall’incrocio di via Fratelli Rosselli fino a Doccia sono stati ricostruiti i marciapiedi creando aree di respiro intorno agli alberi. Un ottimo lavoro!” Così Comitato per la tutela degli alberi che torna a focalizzare l’attenzione sul viale XX Settembre dove sono stati tagliati 52 tigli. Secondo il Comitato prima di eliminare gli alberi potevano essere prese in considerazione altre possibilità. “Perchè non sono state prese in considerazione altre possibilità come quella di ampliare il marciapiede rendendo a senso unico il viale?” Si legge nella nota del Comitato.

“Da un confronto, mai avuto, sarebbe potuta nascere la soluzione giusta. – prosegue la nota – E’ nel dialogo e nell’ascolto dell’altro che si può trovare il giusto equilibrio. Invece, i cittadini residenti, e non solo, che poi si sono costituiti in Comitato, mai sono stati ascoltati. Viene da chiedersi se i lavori effettuati nella parte nord del viale siano stati richiesti effettivamente dai cittadini attraverso l’iniziativa “Bilanciamoci insieme” o se è stato un modo di mitigare il danno compiuto dall’amministrazione comunale”.