Comitato tutela alberi “diciamo no al nuovo supermercato”

SESTO FIORENTINO – Si terrà domenica 3 aprile alle 15.30 in viale Giulio Cesare la manifestazione promossa dal Comitato tutela alberi Sesto Fiorentino per “dire no al nuovo supermercato nel parco Ginori”. “Ci stiamo mangiando un ‘mozzico alla volta’ il suolo di Sesto Fiorentino – si legge in una nota del Comitato – Ogni metro ancora libero viene cementificato: quando un posteggio, quando un nuovo palazzo o un ennesimo supermercato. E questa sarà la fine dell’Area Ginori, se non facciamo desistere UniCoop Firenze dall’invasione di centri commerciali in atto sul suolo sestese. L’Area Ginori, o meglio, il parco Ginori, coi suoi ettari di verde e centinaia di alberi adulti, sta per essere cementificato. Soffocherà l’intero quartiere del Campo Sportivo”.

Secondo il Comitato il nuovo progetto “soffocherà anche il Museo delle Porcellane Ginori che, ancora prima dell’apertura, si ritroverà schiacciato fra ben 2 Centri Commerciali: un supermercato alimentare a destra e un centro commerciale a sinistra, oltre a 3.000 mq. destinati a edilizia abitativa. Non è credibile chi si dichiara a favore dell’ambiente cementificando dappertutto e facendo finta di non sapere che Sesto Fiorentino è tra i comuni più cementificati d’Italia, nonostante la presenza di Monte Morello. Il progetto, che viola bellamente i protocolli d’intesa per la valorizzazione del Museo e la tutela del Paesaggio sottoscritti dal Mibac, Regione, e Comune di Sesto Fiorentino, va avanti zitto zitto”.