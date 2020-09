Comitato tutela degli alberi: una domenica alla scoperta del “Rigo” su Monte Morello

SESTO FIORENTINO – Una domanica per conoscere la leggenda del Viottolone del Ginori. Ad organizzare l’evento culturale è il Comitato per la tutela degli alberi di Sesto Fiorentino. Domenica 20 settembre dentro “il Rigo” su Monte Morello. è il tema della passeggiata che inizierà alle 14.

“La vicenda dell’abbattimento di 52 tigli del Viale XX settembre – si legge nella nota del Comitato – ha spinto un gruppo di cittadini sestesi a costituirsi in Comitato per capire come sia stato possibile distruggere in soli 4 giorni la bellezza che i nostri antenati avevano trasmesso da oltre 70 anni. La memoria storica, fonte primaria che quei tigli rappresentavano, è stata annientata con una leggerezza che mostra arroganza e non conoscenza di come la storia sia transitata da quel viale e abbia identificato e caratterizzato il popolo sestese”.