Commercialisti, il presidente Focardi: “Lavoro, pronti a investire sulla formazione e al sostegno ai giovani”

FIRENZE – “Investire sulla formazione professionale continua e sull’inserimento dei giovani commercialisti nel mondo del lavoro, i cui canali d’accesso si sono fatti sempre più stretti. È questo l’obiettivo che come Ordine dei Commercialisti e Esperti contabili di Firenze intendiamo proporci guardando al prossimo futuro”. A parlare così è il presidente Leonardo Focardi, che ricorda come tra gli oltre duemila iscritti all’Ordine di Firenze siano 200 quelli under 35. Di questi 87 sono donne e 113 uomini.

“In un momento particolare per il nostro Paese, posto di fronte alla necessità di delineare progetti di qualità per attingere alle risorse del Recovery fund dell’Unione Europea – prosegue Focardi – la figura del commercialista appare strategica in quanto professionista chiamato alla validazione e certificazione. Occorre dunque scommettere sulla formazione dei nostri giovani, che supportino il sistema delle imprese. Se sarò ancora presidente dell’Ordine nel prossimo mandato 2020-2024, il mio Consiglio farà di tutto per realizzare questo obiettivo importantissimo”.